В шахте в Кузбассе произошло обрушение породы

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В шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе произошло обрушение породы. Один человек пострадал, пишут в РИА Новости с ссылкой на источник в экстренных службах.По последним данным, когда порода обрушилась, под землёй находились 190 горняков, как отмечают в МЧС России. Среди них есть один пострадавший и два человека не выходят на связь. На данный момент из шахты удалось вывести 188 горняков, двоим понадобилась помощь врачей, другие два всё ещё не найдены, сообщает пресс-служба МЧС.В Распадской угольной компании сказали, что причиной обрушения оказалась сейсмическая активность, сообщают РИА Новости.«На северо-западе, в 5 километрах от Междуреченска, произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте «Распадская-Коксовая». В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ», – ответили изданию.