Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал причину задымления у Крымского моста.
«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, «ситуация контролируется на месте представителями силовых структур».
В среду 29 июня Аксенов сообщал, что к нему поступали вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали «громкий хлопок». «Это звук от преодоления самолетом звукового барьера», — объяснил глава региона.
Он также отмечал, что опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая.
«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, «ситуация контролируется на месте представителями силовых структур».
В среду 29 июня Аксенов сообщал, что к нему поступали вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали «громкий хлопок». «Это звук от преодоления самолетом звукового барьера», — объяснил глава региона.
Он также отмечал, что опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая.
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