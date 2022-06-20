Глава Крыма Аксенов назвал жителям причину «громкого хлопка»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жители городов задают вопросы о «громком хлопке».
«Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, опасности для людей нет, «обстановка спокойная и контролируемая».
«Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, опасности для людей нет, «обстановка спокойная и контролируемая».
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