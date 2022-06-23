Глава Якутии сообщил об одном выжившем при крушении самолета Ан-2
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что на месте крушения самолета Ан-2 спасатели обнаружили выжившего пассажира.
«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
По данным регионального МЧС, ранее были обнаружены тела двух погибших членов экипажа — возле обломков и в кабине самолета.
Глава региона выразил глубокие соболезнования их родным и близким.
Фрагменты самолета Ан-2, пропавшего с радаров 21 июня, были обнаружены в пятницу 1 июля в Кобяйском районе. На борту находились два члена экипажа и один пассажир.
«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
По данным регионального МЧС, ранее были обнаружены тела двух погибших членов экипажа — возле обломков и в кабине самолета.
Глава региона выразил глубокие соболезнования их родным и близким.
Фрагменты самолета Ан-2, пропавшего с радаров 21 июня, были обнаружены в пятницу 1 июля в Кобяйском районе. На борту находились два члена экипажа и один пассажир.
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