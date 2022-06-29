Госдума приняла закон о «зеркальных мерах» в ответ на запрет российских СМИ за рубежом
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о зеркальных мерах в ответ на "недружественные действия" в отношении российских СМИ в других странах.
Закон предполагает, что генпрокурор РФ и его заместители смогут принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ в России «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».
Также они получат право приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев, при повторном нарушении — до полугода. Деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения этого срока, если редакция удалит запрещенную информацию. При этом в случае неоднократного распространения СМИ запрещенных сведений его регистрация будет признана недействительной, а интернет-сайт — заблокирован.
Документ вносит изменения в статью 57 закона о СМИ (Освобождение от ответственности), журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, которая содержит "фейки" о ВС РФ, "направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан".
Напомним, 24 мая депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который вызвал много вопросов со стороны журналистов и медиаюристов.
Накануне в проект были внесены поправки, которые предполагают «право на ошибку» для СМИ.
Закон предполагает, что генпрокурор РФ и его заместители смогут принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ в России «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».
Также они получат право приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев, при повторном нарушении — до полугода. Деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения этого срока, если редакция удалит запрещенную информацию. При этом в случае неоднократного распространения СМИ запрещенных сведений его регистрация будет признана недействительной, а интернет-сайт — заблокирован.
Документ вносит изменения в статью 57 закона о СМИ (Освобождение от ответственности), журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, которая содержит "фейки" о ВС РФ, "направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан".
Напомним, 24 мая депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который вызвал много вопросов со стороны журналистов и медиаюристов.
Накануне в проект были внесены поправки, которые предполагают «право на ошибку» для СМИ.
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