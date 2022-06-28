В проект закона о внесудебном закрытии СМИ добавили «право на ошибку»

12.55 Среда, 29 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Проект закона, который предполагает внесудебное прекращение работы СМИ, исправлен ко второму чтению. Журналисты получат «право на ошибку», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

«В первоначальной редакции СМИ практически закрывалось, так как отзывалась лицензия, в новой редакции поправки учитывают следующий подход: при первом нарушении генпрокурор либо его заместитель вносят требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, в случае повторного нарушения предписание выносится на срок не более шести месяцев», — цитирует агентство депутата.

Напомним, 24 мая депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который вызвал много вопросов со стороны журналистов и медиаюристов. Депутаты называют документ законопроектом «о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом», однако в случае принятия он может негативным образом повлиять на работу самих российских СМИ. Проект предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным.

Ранее законопроект было предложено несколько смягчить — заменить полную блокировку СМИ «механизмом досудебной отмены регистрации до устранения нарушения». То есть, по сути, дать право на ошибку и позволить СМИ устранить нарушения, при этом регистрация будет приостановлена временно.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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