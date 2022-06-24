Банк России 30 июня вводит в обращение новую банкноту номиналом 100 рублей
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России сообщил, что с 30 июня в обращение вводится модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.
«Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, содержит усиленный защитный комплекс (аналогичный 200-рублевой купюре), а также QR-код, который ведет на страницу Банка России (с описанием защитных признаков банкноты). Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге, в которую внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.
Сообщается, что модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. «Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов», — сообщает банк.
«Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, содержит усиленный защитный комплекс (аналогичный 200-рублевой купюре), а также QR-код, который ведет на страницу Банка России (с описанием защитных признаков банкноты). Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге, в которую внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.
Сообщается, что модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. «Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов», — сообщает банк.
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