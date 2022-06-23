Глава минздрава Турции сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в соцсетях о подтвержденном случае заражения оспой обезьян.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов», — написал министр. По его словам, больному 37 лет, у него был выявлен иммунодефицит. Сейчас он находится в изоляции.
В начале июня в СМИ появилась информация, что в Стамбуле были заражены оспой обезьян четыре человека, однако позже глава минздрава эту информацию опроверг.
По данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня 2022 года было зафиксировано 3413 лабораторно подтвержденных случаев и один летальный исход в 50 странах. За 10 дней (с 17 по 27 июня) было зарегистрировано 1310 новых случаев заражения.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов», — написал министр. По его словам, больному 37 лет, у него был выявлен иммунодефицит. Сейчас он находится в изоляции.
В начале июня в СМИ появилась информация, что в Стамбуле были заражены оспой обезьян четыре человека, однако позже глава минздрава эту информацию опроверг.
По данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня 2022 года было зафиксировано 3413 лабораторно подтвержденных случаев и один летальный исход в 50 странах. За 10 дней (с 17 по 27 июня) было зарегистрировано 1310 новых случаев заражения.
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