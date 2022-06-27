В Якутии разбился вертолет Ми-8, сообщается о пострадавших
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Якутии разбился вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», — цитирует агентство ЕДДС.
Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.
В МЧС подтвердили, что вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для оказания помощи направлен борт Ан-26.
На прошлой неделе в Якутии за одни сутки пропали с радаров сразу два самолета. Самолет Ан-30М совершил жесткую посадку 22 июня, он был обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Все находившиеся на борту люди живы.
Во вторник 21 июня в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и пассажиром на борту. Самолет до сих пор не найден.
«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», — цитирует агентство ЕДДС.
Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.
В МЧС подтвердили, что вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для оказания помощи направлен борт Ан-26.
На прошлой неделе в Якутии за одни сутки пропали с радаров сразу два самолета. Самолет Ан-30М совершил жесткую посадку 22 июня, он был обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Все находившиеся на борту люди живы.
Во вторник 21 июня в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и пассажиром на борту. Самолет до сих пор не найден.
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