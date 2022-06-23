Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике в приграничных населённых пунктах.
«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, подразделения ВС находятся в режиме повышенной боевой готовности.
Минувшей ночью о сбитом БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, подразделения ВС находятся в режиме повышенной боевой готовности.
Минувшей ночью о сбитом БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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