Губернатор Курской области Старовойт ночью сообщил о сбитом беспилотнике

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике.«Примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб», — написал Старовойт в телеграм-канале минувшей ночью.По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, подразделения ВС находятся на усиленном дежурстве.