Губернатор Курской области Старовойт ночью сообщил о сбитом беспилотнике
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике.
«Примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб», — написал Старовойт в телеграм-канале минувшей ночью.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, подразделения ВС находятся на усиленном дежурстве.
«Примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб», — написал Старовойт в телеграм-канале минувшей ночью.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, подразделения ВС находятся на усиленном дежурстве.
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