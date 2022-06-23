Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве тушат с вертолета
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Москве на Каширском шоссе крупный пожар — горит мусор на открытой площадке и два металлических ангара. Общая площадь пожара составляет более 1000 кв.м., сообщают в МЧС.
Для ликвидации пожара привлечён вертолёт Ка-32.
Сообщение о пожаре по адресу Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3 поступило оперативным службам в 10:25 в среду. Мусор загорелся на открытой площадке, затем он перекинулся на ангар с шинами.
По данным телеграм-канала Baza, на территории ангара есть газовые баллоны.
Информация о пострадавших не поступала. В МЧС уточняют, что угрозы жилым домам нет.
Для ликвидации пожара привлечён вертолёт Ка-32.
Сообщение о пожаре по адресу Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3 поступило оперативным службам в 10:25 в среду. Мусор загорелся на открытой площадке, затем он перекинулся на ангар с шинами.
По данным телеграм-канала Baza, на территории ангара есть газовые баллоны.
Информация о пострадавших не поступала. В МЧС уточняют, что угрозы жилым домам нет.
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