В Якутии объявлен режим ЧС: за сутки количество лесных пожаров выросло вдвое
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
На всей территории Якутии с 28 июня введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
За сутки из-за грозовой активности количество лесных пожаров в регионе возросло вдвое — до 60. По данным ведомства, высокий IV класс пожароопасности установился в 10 районах.
Общая площадь, пройденная огнем, в регионе составляет почти 81 тыс. га. В тушении принимают участие более 770 специалистов, задействовано 35 единиц техники. В ближайшие дни в Якутию будут направлены160 парашютистов-десантников федеральной «Авиалесоохраны».
Первые природные пожары были зафиксированы в Якутии в середине мая. Синоптики предупреждают, что в этом году в регионе ожидается жаркое лето.
Напомним, 15 июня президент РФ подписал Указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации». В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года). Это должны обеспечить правительство РФ совместно с региональными властями.
За сутки из-за грозовой активности количество лесных пожаров в регионе возросло вдвое — до 60. По данным ведомства, высокий IV класс пожароопасности установился в 10 районах.
Общая площадь, пройденная огнем, в регионе составляет почти 81 тыс. га. В тушении принимают участие более 770 специалистов, задействовано 35 единиц техники. В ближайшие дни в Якутию будут направлены160 парашютистов-десантников федеральной «Авиалесоохраны».
Первые природные пожары были зафиксированы в Якутии в середине мая. Синоптики предупреждают, что в этом году в регионе ожидается жаркое лето.
Напомним, 15 июня президент РФ подписал Указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации». В тексте указано, что площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах должна быть сокращена не менее чем на 50 процентов (относительно уровня 2021 года). Это должны обеспечить правительство РФ совместно с региональными властями.
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