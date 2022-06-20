Воронежского депутата суд заочно арестовал на два месяца по делу о «дискредитации ВС»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Нины Беляевой
Депутат Совета народных депутатов Семилукского района Нина Беляева заочно арестована на два месяца. В начале апреля она покинула Россию.
Следователи предъявили депутату заочное обвинение по статьям о «дискредитации ВС» и «призыве к терроризму» ( ч.1 ст.207.3 УК РФ и ч.2 ст.205.2 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены на основании материалов УФСБ России по Воронежской области, сообщает региональное СУ СК.
По данным следствия, депутат «публично распространила заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ» на заседании местного представительного органа, «высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия». «Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время проведения видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Напомним, в начале апреля Нина Беляева покинула Россию. Ранее партийное руководство КПРФ потребовало исключить ее из фракции из-за позиции по Украине. Она была объявлена в федеральный, а затем в международный розыск.
Нина Беляева — юрист, математик, обучалась в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Следователи предъявили депутату заочное обвинение по статьям о «дискредитации ВС» и «призыве к терроризму» ( ч.1 ст.207.3 УК РФ и ч.2 ст.205.2 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены на основании материалов УФСБ России по Воронежской области, сообщает региональное СУ СК.
По данным следствия, депутат «публично распространила заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ» на заседании местного представительного органа, «высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия». «Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время проведения видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Напомним, в начале апреля Нина Беляева покинула Россию. Ранее партийное руководство КПРФ потребовало исключить ее из фракции из-за позиции по Украине. Она была объявлена в федеральный, а затем в международный розыск.
Нина Беляева — юрист, математик, обучалась в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
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