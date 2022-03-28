Воронежский депутат, которую исключают из фракции КПРФ за критику спецоперации, покинула Россию
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Нины Беляевой
Депутат Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области (фракция КПРФ) Нина Беляева покинула Россию. Ранее партийное руководство потребовало исключить ее из фракции из-за позиции по Украине. Об этом депутат написала в телеграм-канале.
«Я в безопасности. К сожалению, для этого мне пришлось покинуть Россию», — сообщила Нина Беляева. Ранее она высказывала свое несогласие со спецоперацией на Украине.
«Требования об исключении меня из фракции первоначально были озвучены Андреем Рогатневым (руководитель рег. отделения КПРФ по Воронежской области), потом к ним подключили Воронежский Обком и Центральный комитет», — заявила Беляева. Также, по ее словам, «оказывается серьезное давление» на Семилукский райком, так как ее коллеги отказались вынести рекомендацию для фракции об исключении депутата. Беляева сообщила, что комитет в связи с этим планируют расформировать.
24 марта первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев объявил об исключении Беляевой из фракции КПРФ «за деструктивную позицию и заявления», сообщали воронежские СМИ. Также ее исключили из комиссии по депутатской этике.
Нина Беляева – юрист, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Она сообщила, что сможет вернуться в Россию и продолжить депутатскую деятельность, если в стране сменится руководство.
«Я в безопасности. К сожалению, для этого мне пришлось покинуть Россию», — сообщила Нина Беляева. Ранее она высказывала свое несогласие со спецоперацией на Украине.
«Требования об исключении меня из фракции первоначально были озвучены Андреем Рогатневым (руководитель рег. отделения КПРФ по Воронежской области), потом к ним подключили Воронежский Обком и Центральный комитет», — заявила Беляева. Также, по ее словам, «оказывается серьезное давление» на Семилукский райком, так как ее коллеги отказались вынести рекомендацию для фракции об исключении депутата. Беляева сообщила, что комитет в связи с этим планируют расформировать.
24 марта первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев объявил об исключении Беляевой из фракции КПРФ «за деструктивную позицию и заявления», сообщали воронежские СМИ. Также ее исключили из комиссии по депутатской этике.
Нина Беляева – юрист, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Она сообщила, что сможет вернуться в Россию и продолжить депутатскую деятельность, если в стране сменится руководство.
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