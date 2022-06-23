Глава Крыма Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе из-за сильных дождей

11.58 Понедельник, 27 июня 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о чрезвычайной ситуации в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей.

«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — написал Аксенов в телеграм-канале.

В воскресенье в Симферополе обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир, на месте были зафиксированы подтопления. Точная причина устанавливается, но местные власти предположили, что обрушение может быть связано со сбросом воды в реку из водохранилища после сильного ливня. Пострадавших нет.

Напомним, В Краснодарском крае на минувшей неделе последствия сильных дождей устраняли более тысячи специалистов. В результате выпадения обильных осадков в ночь на 24 июня течением реки смыло в море два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель, сообщается о двух погибших, один человек спасен. Поиски остальных продолжаются.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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