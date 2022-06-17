В Сочи более тысячи специалистов устраняют последствия стихии, жителей обеспечивают питанием и водой
Россия и мир
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В устранении последствий стихии в Сочи задействованы более 1000 специалистов и почти 400 единиц техники, сообщает администрация города.
В зоне подтопления 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи, при этом основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель, говорит глава города Алексей Копайгородский.
«Начался подворовой обход жителей. Правоохранители сформировали наряды по обеспечению общественного порядка и защите домов от мародерства. Жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, обеспечивают горячим питанием и питьевой водой», — сказал мэр, подчеркнув, что штормовое предупреждение сохраняется на территории всего Сочи.
Сообщается, что селевой поток сошел на дорогу, ведущую к населенным пунктам Алексеевка, Марьино и Тхагапш.
Также минувшей ночью в горной местности Лазаревского района было зафиксировано три селя, это привело к локальным подтоплениям энергообъектов.
В поселке Мирный вышла из берегов река Цусхвадж, в результате чего оказался подтоплен газопровод, без газа остаются несколько домов.
В Центральном районе Сочи на улице Есауленко произошло частичное обрушение подпорной стены.
Кроме того, специалисты водоканала в Лазаревском районе устраняют последствия выпавшего на местность смерча. «Стихия вызвала резкий подъем уровня рек и крупное подтопление территории главного водозаборного комплекса на реке Псезуапсе», — сообщили в мэрии. Жителей близлежащих поселков предупреждают о возможном дефиците питьевой воды. Организовано курсирование спецтранспорта с водой для населения.
В Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков в ночь на 24 июня течением реки смыло в море два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель. По уточненным данным, в них находилось 7 человек, в том числе дети.
В зоне подтопления 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи, при этом основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель, говорит глава города Алексей Копайгородский.
«Начался подворовой обход жителей. Правоохранители сформировали наряды по обеспечению общественного порядка и защите домов от мародерства. Жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, обеспечивают горячим питанием и питьевой водой», — сказал мэр, подчеркнув, что штормовое предупреждение сохраняется на территории всего Сочи.
Сообщается, что селевой поток сошел на дорогу, ведущую к населенным пунктам Алексеевка, Марьино и Тхагапш.
Также минувшей ночью в горной местности Лазаревского района было зафиксировано три селя, это привело к локальным подтоплениям энергообъектов.
В поселке Мирный вышла из берегов река Цусхвадж, в результате чего оказался подтоплен газопровод, без газа остаются несколько домов.
В Центральном районе Сочи на улице Есауленко произошло частичное обрушение подпорной стены.
Кроме того, специалисты водоканала в Лазаревском районе устраняют последствия выпавшего на местность смерча. «Стихия вызвала резкий подъем уровня рек и крупное подтопление территории главного водозаборного комплекса на реке Псезуапсе», — сообщили в мэрии. Жителей близлежащих поселков предупреждают о возможном дефиците питьевой воды. Организовано курсирование спецтранспорта с водой для населения.
В Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков в ночь на 24 июня течением реки смыло в море два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель. По уточненным данным, в них находилось 7 человек, в том числе дети.
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