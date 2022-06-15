В Казани два сотрудника колонии получили условный срок за избиение заключенного
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Приволжский районный суд Казани 24 июня приговорил двух сотрудников колонии к условным срокам за избиение заключенного.
Они признаны виновными по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), им назначили три года лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти в течение трех лет, сообщает правозащитный проект «Аксиома».
По данным следствия, в августе 2018 года сотрудники казанской колонии «избили заключенного деревянными шкатулками». После у него диагностировали многочисленные кровоподтеки. При этом в 2015 году одному из сотрудников уже вменяли то, что он нанес удару другому осужденному «с помощью деревянного предмета». Однако этот сотрудник колонии тогда был оправдан, сообщают правозащитники.
Напомним, 22 июня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за пытки. Поправки предусматривают в качестве максимального наказания лишение свободы до 15 лет и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет.
Они признаны виновными по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), им назначили три года лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти в течение трех лет, сообщает правозащитный проект «Аксиома».
По данным следствия, в августе 2018 года сотрудники казанской колонии «избили заключенного деревянными шкатулками». После у него диагностировали многочисленные кровоподтеки. При этом в 2015 году одному из сотрудников уже вменяли то, что он нанес удару другому осужденному «с помощью деревянного предмета». Однако этот сотрудник колонии тогда был оправдан, сообщают правозащитники.
Напомним, 22 июня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за пытки. Поправки предусматривают в качестве максимального наказания лишение свободы до 15 лет и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет.
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