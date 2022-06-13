Госдума в третьем чтении приняла поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за пытки
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за пытки.
Принятый закон позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе сотрудников ФСИН, а не только следователей или лиц, проводящих дознание (как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ). Для этого в статью «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления — «сотрудник правоохранительного органа».
В законе дается четкое определение пытки, кроме того, устанавливается, что пыткой, помимо «действий», может являться и «бездействие». «То, что человек проявил малодушие, закрыл глаза на происходящее, не предотвратил пытки и жестокое, унижающее достоинство обращение, не защитил пострадавших, не оказал помощь, также должно быть соответствующе наказано», — заявил соавтор инициативы Павел Крашенинников.
Новый закон предусматривает в качестве максимального наказания за пытки лишение свободы до 15 лет и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет.
Принятый закон позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе сотрудников ФСИН, а не только следователей или лиц, проводящих дознание (как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ). Для этого в статью «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления — «сотрудник правоохранительного органа».
В законе дается четкое определение пытки, кроме того, устанавливается, что пыткой, помимо «действий», может являться и «бездействие». «То, что человек проявил малодушие, закрыл глаза на происходящее, не предотвратил пытки и жестокое, унижающее достоинство обращение, не защитил пострадавших, не оказал помощь, также должно быть соответствующе наказано», — заявил соавтор инициативы Павел Крашенинников.
Новый закон предусматривает в качестве максимального наказания за пытки лишение свободы до 15 лет и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет.
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