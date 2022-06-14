Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет, сообщают СМИ со ссылкой на директора и продюсера артиста.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал агентству ТАСС его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов.
Сообщается, что певец скончался от обширного инфаркта по пути в домодедовскую больницу.
Юрий Шатунов приобрел большую популярность в 1980-90 годы. В это время появились главные хиты «Ласкового мая» — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» и другие.
22 стало известно, что в возрасте 45 лет скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал агентству ТАСС его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов.
Сообщается, что певец скончался от обширного инфаркта по пути в домодедовскую больницу.
Юрий Шатунов приобрел большую популярность в 1980-90 годы. В это время появились главные хиты «Ласкового мая» — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» и другие.
22 стало известно, что в возрасте 45 лет скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс.
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