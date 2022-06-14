Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена, не называя причину.По неподтвержденным данным СМИ, певец скончался в результате остановки сердца после операции 21 июня.Пьер Нарцисс известен по играм высшей лиги КВН в команде РУДН. Принимал участие в «Фабрике звёзд-2», где исполнил свой хит «Шоколадный заяц».