Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена, не называя причину.
По неподтвержденным данным СМИ, певец скончался в результате остановки сердца после операции 21 июня.
Пьер Нарцисс известен по играм высшей лиги КВН в команде РУДН. Принимал участие в «Фабрике звёзд-2», где исполнил свой хит «Шоколадный заяц».
По неподтвержденным данным СМИ, певец скончался в результате остановки сердца после операции 21 июня.
Пьер Нарцисс известен по играм высшей лиги КВН в команде РУДН. Принимал участие в «Фабрике звёзд-2», где исполнил свой хит «Шоколадный заяц».
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