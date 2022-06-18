Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по обороне, Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.
«Могу отметить, что он проехал сотни тысяч километров прежде, происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — сообщили в пресс-службе.
Депутат повредил ключицу, по словам врачей, сегодня его планируют отпустить домой.
Напомним, 8 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на служебной машине попал в ДТП в центре Москвы. В результате пострадал курьер на пешеходном переходе.
«Могу отметить, что он проехал сотни тысяч километров прежде, происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — сообщили в пресс-службе.
Депутат повредил ключицу, по словам врачей, сегодня его планируют отпустить домой.
Напомним, 8 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на служебной машине попал в ДТП в центре Москвы. В результате пострадал курьер на пешеходном переходе.
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