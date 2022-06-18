Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы

11.29 Четверг, 23 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по обороне, Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

«Могу отметить, что он проехал сотни тысяч километров прежде, происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — сообщили в пресс-службе.

Депутат повредил ключицу, по словам врачей, сегодня его планируют отпустить домой.

Напомним, 8 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на служебной машине попал в ДТП в центре Москвы. В результате пострадал курьер на пешеходном переходе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора
18 июня 2022
Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора
20 июня 2022
Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
20 июня 2022
В Краснотурьинске в ДТП тяжело пострадал ребёнок
15 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пятилетка главы Полевского Поспелова: коммунальный кризис, уголовное дело VIP-чиновника и миллиардные нарушения

Несмотря на ворох проблем, действующий мэр собирается на новый срок
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:51 Символом «Уральской Ночи музыки» стал енот
13:23 В Екатеринбурге ищут пропавшего 44-летнего мужчину
13:18 В Пермском крае пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest
13:07 Зараженные цветы из Нидерландов и Израиля привезли в Свердловскую область
13:01 Пермские полицейские поймали «цветочного мошенника»
12:59 Директор Уральского компрессорного завода заявил, что работники не получают зарплату «из-за спецоперации» и сравнил ее с ВОВ
12:29 Долгожданное потепление пришло в Свердловскую область
12:26 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу электростанций с помощью нейросетей
12:01 В Перми повышаются штрафы за безбилетный проезд
11:52 Из горящего дома в Краснотурьинске пожарные спасли двух человек
11:25 В Свердловской области 11-летняя девочка пострадала от выстрела в голову
10:58 В офисе уральского общества «Мемориал»* силовики ищут экстремистскую литературу
10:23 После жалоб работников УКЗ на невыплату зарплаты в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:56 На Урале мужчина залез на вагон поезда и погиб от удара током
09:48 Судебные приставы Прикамья добились выплаты заработной платы жителю Кисловодска
09:22 В ДТП в Екатеринбурге погиб водитель легковушки
20:57 В одном из домов Екатеринбурга оборвался трос у лифта с людьми
20:12 На подполковника полиции Трошина и его подчинённых подали в суд Екатеринбурга
19:39 Невесты Берёзовского готовятся к массовому забегу
19:06 Около 15 тысяч кубометров древесины незаконно нарубили на Урале в 2022-м году
18:35 Молодёжный театр и поликлиника Нижнего Тагила могут остаться без ремонтов из-за санкций
17:51 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
17:28 Четыре команды выступят на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге
16:54 ФК «Урал» расторг контракт с нападающим Андреем Панюковым
16:22 Из Екатеринбурга в Якутск увеличивается количество рейсов
Все новости
13:24 Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
12:33 В Минобрнауки заявили, что хакерские атаки на российские вузы продолжаются
11:54 Чехия не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси до марта 2023 года
11:29 Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы
11:00 РБК: ICAO заявила о проблемах с безопасностью авиаперелетов в России
09:28 В Латвии врачи вслед за учителями намерены провести забастовку с требованием повысить зарплаты
17:55 Госдума в третьем чтении приняла поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за пытки
16:32 Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
16:03 В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
15:42 Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
15:10 Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
14:28 Губернатор Ростовской области: на территории нефтеперерабатывающего завода обнаружены фрагменты двух беспилотников
13:59 Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
13:45 Больше четверти россиян не знает точную дату начала Великой Отечественной войны
12:38 В Ростовской области тушат пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов
12:10 С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным во всех регионах РФ
10:50 В результате землетрясения в Афганистане погибли, по меньшей мере, 130 человек
10:08 В нескольких провинциях Эквадора ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
09:37 В Вене открылась первая встреча подписантов нового Договора о запрещении ядерного оружия
18:59 В Грузии завершилась забастовка работников «Боржоми», стороны пошли на взаимные уступки
16:47 Минтруд признал, что безработица в России стала расти
16:17 В Кремле поприветствовали поступок Муратова с продажей Нобелевской медали ради помощи украинским беженцам
14:46 В Орле возбудили уголовное дело о «фейках» о российской армии на общественника Сергея Носова
14:01 В ФСБ сообщили о 43 подпольных оружейных мастерских, обнаруженных в 38 регионах
13:06 Губернатор Ставрополья сообщил о подтвержденном случае сибирской язвы в регионе
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK