Попавший в ДТП политик Сергей Миронов объяснил, почему не вышел из служебной машины
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который 8 июня на служебной машине попал в ДТП в центре Москвы, рассказал подробности инцидента.
«Я ехал на прямой эфир на «Первый канал». На пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер, на мотовелосипеде. С очень большой скоростью он выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины», — рассказал политик. По его словам, водитель вышел из автомобиля и убедился, что пострадавший жив, а затем вызвал скорую и ГИБДД.
Сам Миронов в это время находился в машине. «Я не выходил из машины, в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД», — сказал Миронов. Вечером 8 июня, после аварии, он написал в телеграм-канале, что сам факт столкновения не видел, поскольку в машине всегда работает с документами.
Миронов сообщил, что сегодня с утра навестил пострадавшего курьера, который был госпитализирован с переломом ноги. Политик сказал, что «договорился» о проведении высокотехнологичной операции.
Об аварии на улице Сретенка стало известно вечером 8 июня. Hyundai Genesis c госномерами сбил курьера на пешеходном переходе. В телеграм-каналах разошлось видео, на котором машина с мигалкой объезжает пробку и сбивает велосипедиста на переходе. В СМИ позже появилась информация, что после аварии водитель скрутил номера, а также убрал мигалку, а сам политик якобы пересел в другую машину и уехал.
«С удивлением прочитал очень много придумок <…> Все инсинуации, которые были написаны, не соответствуют действительности», — заявил Миронов, не уточнив при этом, о какой именно информации идет речь.
«Я ехал на прямой эфир на «Первый канал». На пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер, на мотовелосипеде. С очень большой скоростью он выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины», — рассказал политик. По его словам, водитель вышел из автомобиля и убедился, что пострадавший жив, а затем вызвал скорую и ГИБДД.
Сам Миронов в это время находился в машине. «Я не выходил из машины, в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД», — сказал Миронов. Вечером 8 июня, после аварии, он написал в телеграм-канале, что сам факт столкновения не видел, поскольку в машине всегда работает с документами.
Миронов сообщил, что сегодня с утра навестил пострадавшего курьера, который был госпитализирован с переломом ноги. Политик сказал, что «договорился» о проведении высокотехнологичной операции.
Об аварии на улице Сретенка стало известно вечером 8 июня. Hyundai Genesis c госномерами сбил курьера на пешеходном переходе. В телеграм-каналах разошлось видео, на котором машина с мигалкой объезжает пробку и сбивает велосипедиста на переходе. В СМИ позже появилась информация, что после аварии водитель скрутил номера, а также убрал мигалку, а сам политик якобы пересел в другую машину и уехал.
«С удивлением прочитал очень много придумок <…> Все инсинуации, которые были написаны, не соответствуют действительности», — заявил Миронов, не уточнив при этом, о какой именно информации идет речь.
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