Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
Россия и мир
Фото: соцсети Алексея Холодарева
Главный военный герольдмейстер Вооружённых сил РФ ответил депутату городской думы Екатеринбурга о значении латинских букв Z, V и О на военной технике.
Депутат Алексей Холодарёв опубликовал в соцсетях ответ полковника Александра Манакова, начальника военно-геральдической службы ВС РФ. Из ответа следует, что данные знаки «относятся к категории опознавательных», а «присвоение им особого символического сущностного смысла является результатом не официальных инициатив».
Холодарёв рассказал «Вечерним ведомостям», что направлял обращение на имя замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Гусева (который ранее отвечал депутату МГД Ступину на похожий вопрос) с просьбой разъяснить причины использования латинских букв на военной технике ВС РФ, но в итоге получил ответ от другого представителя Минобороны.
Напомним, в мае депутат Московской городской Думы Евгений Ступин получил ответ на свой запрос в Минобороны о значении и применении букв «Z» и «V». «Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», — ответили в министерстве.
В начале июня депутата Алексея Холодарёва оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП за «дискредитацию» российской армии.
Депутат Алексей Холодарёв опубликовал в соцсетях ответ полковника Александра Манакова, начальника военно-геральдической службы ВС РФ. Из ответа следует, что данные знаки «относятся к категории опознавательных», а «присвоение им особого символического сущностного смысла является результатом не официальных инициатив».
Холодарёв рассказал «Вечерним ведомостям», что направлял обращение на имя замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Гусева (который ранее отвечал депутату МГД Ступину на похожий вопрос) с просьбой разъяснить причины использования латинских букв на военной технике ВС РФ, но в итоге получил ответ от другого представителя Минобороны.
Напомним, в мае депутат Московской городской Думы Евгений Ступин получил ответ на свой запрос в Минобороны о значении и применении букв «Z» и «V». «Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», — ответили в министерстве.
В начале июня депутата Алексея Холодарёва оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП за «дискредитацию» российской армии.
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