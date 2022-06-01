Депутата гордумы Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутата городской думы Екатеринбурга Алексея Холодарева признали виновным в дискредитации российской армии. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Поводом для штрафа послужили посты политика в социальных сетях. Холодарев стал первым действующим депутатом Екатеринбурга, которого оштрафовали по данной статье.
Добавим, что ранее Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия – За правду».
Поводом для штрафа послужили посты политика в социальных сетях. Холодарев стал первым действующим депутатом Екатеринбурга, которого оштрафовали по данной статье.
Добавим, что ранее Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия – За правду».
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