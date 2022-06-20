Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По меньшей мере, 920 человек погибли и 600 получили ранения в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на экстренные службы.
Спасатели пытаются добраться до места стихийного бедствия в отдаленных провинциях Пактика и Хост. В министерстве внутренних дел сообщили, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных районах в горах. Сообщается о десятках разрушенных зданий.
Геологическая служба уточнила, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла (ранее сообщалось о 6,1 балла).
Землетрясение произошло утром 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 46 км от города Хост, недалеко от пакистанской границы.
В зоне бедствия идут поисково-спасательные работы.
Спасатели пытаются добраться до места стихийного бедствия в отдаленных провинциях Пактика и Хост. В министерстве внутренних дел сообщили, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных районах в горах. Сообщается о десятках разрушенных зданий.
Геологическая служба уточнила, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла (ранее сообщалось о 6,1 балла).
Землетрясение произошло утром 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 46 км от города Хост, недалеко от пакистанской границы.
В зоне бедствия идут поисково-спасательные работы.
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