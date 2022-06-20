В результате землетрясения в Афганистане погибли, по меньшей мере, 130 человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Утром в среду 22 июня в восточном Афганистане и Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. На данный момент известно, по меньшей мере, о 130 погибших, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана.
Землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост на юго-востоке Афганистана на глубине 51 км. По данным телеканала, подземные толчки ощущали в Пакистане, Афганистане и Индии. По свидетельствам очевидцев, в Кабуле, Исламабаде и Пешаваре ощущались «очень сильные и продолжительные толчки».
В Кабуле более 100 домов были разрушены. На место вылетели спасательные вертолеты, власти призывают подключиться гуманитарные организации.
По сообщениям СМИ, число погибших, вероятно, возрастет, также сообщается о десятках пострадавших.
Землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост на юго-востоке Афганистана на глубине 51 км. По данным телеканала, подземные толчки ощущали в Пакистане, Афганистане и Индии. По свидетельствам очевидцев, в Кабуле, Исламабаде и Пешаваре ощущались «очень сильные и продолжительные толчки».
В Кабуле более 100 домов были разрушены. На место вылетели спасательные вертолеты, власти призывают подключиться гуманитарные организации.
По сообщениям СМИ, число погибших, вероятно, возрастет, также сообщается о десятках пострадавших.
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