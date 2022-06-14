Губернатор Ростовской области: на территории нефтеперерабатывающего завода обнаружены фрагменты двух беспилотников
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Василия Голубева
На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, где сегодня произошел пожар, обнаружены фрагменты двух беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты 2х беспилотников», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, персонал эвакуирован. Работа завода приостановлена. В данное время идут следственные мероприятия.
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел утром в среду 22 июня.
«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты 2х беспилотников», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, персонал эвакуирован. Работа завода приостановлена. В данное время идут следственные мероприятия.
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел утром в среду 22 июня.
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