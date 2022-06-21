В Ростовской области тушат пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области/61.mchs.gov.ru
В Ростовской области произошел пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщает региональное МЧС.
«В 09.25 поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе <…> В 10.12 пожар локализован», — говорится в сообщении министерства.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено возгорание на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
В данный момент на месте работают 35 человек и 17 единиц техники.
Причины пожара уточняются.
«В 09.25 поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе <…> В 10.12 пожар локализован», — говорится в сообщении министерства.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено возгорание на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
В данный момент на месте работают 35 человек и 17 единиц техники.
Причины пожара уточняются.
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