В нескольких провинциях Эквадора ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Эквадоре вводится расширенное чрезвычайное положение, обстановка в столице ухудшается, сообщил официальный канал посольства РФ в Республике Эквадор.
На фоне массовых акций протеста в стране по поручению президента Эквадора Гильермо Лассо чрезвычайное положение сроком на 30 дней вводится сразу в нескольких провинциях. Запрещаются массовые скопления людей в общественных местах, в столице Кито вводится комендантский час (с 22:00 до 5:00). Для поддержания общественного порядка в городе концентрируются Вооруженные силы и национальная полиция.
По данным посольства, продолжают оставаться заблокированными большинство национальных автодорог, в Кито остановлен общественный транспорт. Наибольшая концентрация демонстрантов отмечается на юге столицы. В минувшую пятницу, по оценкам властей, в акциях приняли участие свыше 9 тысяч человек.
13 июня в Эквадоре была объявлена бессрочная антиправительственная акция протеста. Основная причина — повышение цен на топливо, также демонстранты недовольны ростом инфляции и безработицей.
На фоне массовых акций протеста в стране по поручению президента Эквадора Гильермо Лассо чрезвычайное положение сроком на 30 дней вводится сразу в нескольких провинциях. Запрещаются массовые скопления людей в общественных местах, в столице Кито вводится комендантский час (с 22:00 до 5:00). Для поддержания общественного порядка в городе концентрируются Вооруженные силы и национальная полиция.
По данным посольства, продолжают оставаться заблокированными большинство национальных автодорог, в Кито остановлен общественный транспорт. Наибольшая концентрация демонстрантов отмечается на юге столицы. В минувшую пятницу, по оценкам властей, в акциях приняли участие свыше 9 тысяч человек.
13 июня в Эквадоре была объявлена бессрочная антиправительственная акция протеста. Основная причина — повышение цен на топливо, также демонстранты недовольны ростом инфляции и безработицей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».