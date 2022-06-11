Протесты в Эквадоре против повышения цен на топливо привели к стычкам с полицией
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Протесты в Эквадоре с требованием социально-экономических реформ переходят в активную фазу, которая сопровождается стычками с сотрудниками силовых структур, сообщает официальный канал посольства РФ в Республике.
По данным посольства, демонстранты перекрыли дороги в половине из 24 провинций страны. Въезды и выезды из столицы Эквадора Кито блокируют протестующие. «Хотя на настоящий момент воздушные и наземные пограничные пункты пропуска в Эквадор не закрыты, однако работа городского и междугороднего транспорта практически парализована», — сообщили в посольстве.
По оценкам властей, в акциях на данный момент принимают участие свыше 9 тысяч человек.
Посольство рекомендует россиянам при намерении посетить Эквадор, «по возможности, учитывать вышеуказанную информацию», говорится в сообщении.
В понедельник 13 июня в Эквадоре была объявлена бессрочная антиправительственная акция протеста. Основная причина — повышение цен на топливо, также демонстранты недовольны ростом инфляции и безработицей.
По данным посольства, демонстранты перекрыли дороги в половине из 24 провинций страны. Въезды и выезды из столицы Эквадора Кито блокируют протестующие. «Хотя на настоящий момент воздушные и наземные пограничные пункты пропуска в Эквадор не закрыты, однако работа городского и междугороднего транспорта практически парализована», — сообщили в посольстве.
По оценкам властей, в акциях на данный момент принимают участие свыше 9 тысяч человек.
Посольство рекомендует россиянам при намерении посетить Эквадор, «по возможности, учитывать вышеуказанную информацию», говорится в сообщении.
В понедельник 13 июня в Эквадоре была объявлена бессрочная антиправительственная акция протеста. Основная причина — повышение цен на топливо, также демонстранты недовольны ростом инфляции и безработицей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Роспотребнадзоре рассказали, куда жители Свердловской области могут сдать клещей на исследование в выходные
11 июня 2022
11 июня 2022