В Грузии завершилась забастовка работников «Боржоми», стороны пошли на взаимные уступки

18.59 Вторник, 21 июня 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Тбилиси завершилась забастовка работников заводов по производству минеральной воды «Боржоми». Стороны пошли на взаимные уступки.

На встрече бастующих с администрацией было достигнуто соглашение, сообщает «Sputnik Грузия». Выплаты долгов по зарплате за апрель должны быть произведены во вторник. Также будут восстановлены ранее уволенные сотрудники (руководство компании отказалась восстанавливать только двух из них, но они оба останутся представителями профсоюза в офисе на территории завода). Сообщается, что остальные требования «будут выполнены поэтапно».

Сотрудники в свою очередь намерены отозвать иск, который они подали в суд 14 июня с требованием восстановить 50 уволенных рабочих.

Бессрочная забастовка работников компании была объявлена 31 мая, протестующие требовали начисления зарплат за два месяца примерно 50 сотрудникам, которые попали под сокращение, а также их восстановления. Кроме того, они потребовали заключить новые трудовые договоры (бессрочные), повышения зарплат на 25%, а также заключения коллективного договора. По оценке грузинских СМИ, в акции принимали участие около 400 человек.

В конце апреля компания IDS Borjomi Georgia объявила о приостановке работы двух заводов по розливу воды из-за санкций и финансовых проблем (контрольный пакет акций предприятия принадлежит российскому консорциуму «Альфа-групп»).

Позже в руководстве компании сообщили, что готовы передать правительству Грузии часть акций. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 6 июня заявил, что правительство намерено оформить сделку о передаче пакета акций компании «Боржоми» государству, после чего правительство станет ее совладельцем. Это должно решить проблемы с функционированием заводов, сообщили в правительстве.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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