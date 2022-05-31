В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Рабочие «Боржоми» в понедельник заблокировали проходные на обоих заводах по розливу минеральной воды, сообщает информационный портал «Новости – Грузия».
По данным портала, протестующие требуют начисления зарплат за два месяца примерно 50 сотрудникам, которые попали под сокращение, а также их восстановления. Кроме того, они требуют заключить новые трудовые договоры (бессрочные) и повышения зарплат на 25%.
По данным местных СМИ, на месте мобилизована полиция. По оценке грузинских журналистов, в акции приняли участие около 400 человек.
Напомним, 29 апреля компания IDS Borjomi Georgia объявила о приостановке работы двух заводов по розливу воды из-за санкций и финансовых проблем (контрольный пакет акций предприятия принадлежит российскому консорциуму «Альфа-групп»).
Сотрудники «Боржоми» начали забастовку 31 мая. В руководстве IDS Borjomi сообщили, что готовы передать правительству Грузии часть акций фирмы. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 6 июня заявил, что правительство через неделю оформит сделку о передаче пакета акций компании «Боржоми» государству, после чего станет ее совладельцем, сообщает ТАСС.
По данным портала, протестующие требуют начисления зарплат за два месяца примерно 50 сотрудникам, которые попали под сокращение, а также их восстановления. Кроме того, они требуют заключить новые трудовые договоры (бессрочные) и повышения зарплат на 25%.
По данным местных СМИ, на месте мобилизована полиция. По оценке грузинских журналистов, в акции приняли участие около 400 человек.
Напомним, 29 апреля компания IDS Borjomi Georgia объявила о приостановке работы двух заводов по розливу воды из-за санкций и финансовых проблем (контрольный пакет акций предприятия принадлежит российскому консорциуму «Альфа-групп»).
Сотрудники «Боржоми» начали забастовку 31 мая. В руководстве IDS Borjomi сообщили, что готовы передать правительству Грузии часть акций фирмы. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 6 июня заявил, что правительство через неделю оформит сделку о передаче пакета акций компании «Боржоми» государству, после чего станет ее совладельцем, сообщает ТАСС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге подвели итоги голосования за площадку для размещения Краснознаменной группы
31 мая 2022
31 мая 2022
В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок
06 июня 2022
06 июня 2022