В Кремле поприветствовали поступок Муратова с продажей Нобелевской медали ради помощи украинским беженцам
Россия и мир
Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на новость о продаже на аукционе Нобелевской медали Дмитрия Муратова. Лауреат Нобелевской премии мира перечислит более 100 млн долларов США в фонд ЮНИСЕФ для поддержки беженцев из Украины в разных странах мира.
«Вы знаете, что очень много людей помогают - я могу говорить в данном случае только за Россию - очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться», – цитируют Дмитрия Пескова российские СМИ.
Напомним, что медаль главреда Новой газеты и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова была продана на аукционе Heritage за рекордные $103,5 млн. Трансляция велась на сайте аукционного дома.
«Вы знаете, что очень много людей помогают - я могу говорить в данном случае только за Россию - очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться», – цитируют Дмитрия Пескова российские СМИ.
Напомним, что медаль главреда Новой газеты и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова была продана на аукционе Heritage за рекордные $103,5 млн. Трансляция велась на сайте аукционного дома.
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