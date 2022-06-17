В Вашингтоне произошла стрельба во время уличного праздника, погиб 15-летний подросток
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В центре Вашингтона произошла стрельба на уличном празднике, в котором приняли участие несколько сотен человек.
По данным властей, массовое мероприятие по случаю годовщины отмены рабства в США не было согласовано должным образом с муниципалитетом. В результате стрельбы погиб 15-летний подросток. Трое взрослых, в том числе сотрудник полиции, получили ранения, их доставили в больницу, сообщает Fox News.
Кто именно открыл стрельбу и по какой причине, в полиции не уточняют.
Мэр Вашингтона Мюриел Элизабет Баузер на пресс-конференции после происшествия призвала привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в четверг 16 июня в городе Веставия Хилс (Алабама) произошла стрельба в церкви Святого Стефана. Погибли два человека, еще один человек с ранением был доставлен в больницу.
По данным властей, массовое мероприятие по случаю годовщины отмены рабства в США не было согласовано должным образом с муниципалитетом. В результате стрельбы погиб 15-летний подросток. Трое взрослых, в том числе сотрудник полиции, получили ранения, их доставили в больницу, сообщает Fox News.
Кто именно открыл стрельбу и по какой причине, в полиции не уточняют.
Мэр Вашингтона Мюриел Элизабет Баузер на пресс-конференции после происшествия призвала привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в четверг 16 июня в городе Веставия Хилс (Алабама) произошла стрельба в церкви Святого Стефана. Погибли два человека, еще один человек с ранением был доставлен в больницу.
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