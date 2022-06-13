В Алабаме в результате стрельбы в церкви погибли два человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В США в городе Веставия Хилс (Алабама) вечером в четверг 16 июня произошла стрельба в церкви Святого Стефана. На данный момент известно о двух погибших, еще один человек с ранением доставлен в больницу, сообщает местный телеканал WBRC.
По данным полиции, подозреваемый действовал в одиночку. Он вошел в небольшую церковь, где должно было состояться собрание прихожан, и открыл стрельбу.
Вызов в полицию поступил в 18:22. На место происшествия прибыли несколько полицейских и пожарных подразделений, на данный момент подозреваемый задержан. Полиция выясняет его мотивы.
Напомним, 4 июня четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска в Талсе (Оклахома), несколько человек были ранены.
По данным полиции, подозреваемый действовал в одиночку. Он вошел в небольшую церковь, где должно было состояться собрание прихожан, и открыл стрельбу.
Вызов в полицию поступил в 18:22. На место происшествия прибыли несколько полицейских и пожарных подразделений, на данный момент подозреваемый задержан. Полиция выясняет его мотивы.
Напомним, 4 июня четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска в Талсе (Оклахома), несколько человек были ранены.
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