Папа Римский Франциск считает, что «объявлена третья мировая [Роскомнадзор]»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Папа Римский Франциск заявил о третьей мировой [Роскомнадзор], пишут РИА Новости со ссылкой на издание La Stampa.
«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую [Роскомнадзор] по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая [Роскомнадзор]», — заявил понтифик. Он считает, что необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством.
Понтифик упомянул конфликты в Нигерии, Конго, Мьянме, а также вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад.
Также в интервью газете Папа римский Франциск сказал, что рассчитывает на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре на съезде лидеров мировых и традиционных религий.
«Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — сообщил понтифик (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее их встреча была запланирована на июнь в Иерусалиме. В апреле Папа Римский Франциск сообщил, что встреча в Иерусалиме не состоится, так как она «в это время может привести к большой путанице». Ранее во время онлайн-разговора они обсуждали ситуацию на Украине.
Предыдущая очная встреча патриарха и папы Римского состоялась на Кубе в 2016 году.
«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую [Роскомнадзор] по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая [Роскомнадзор]», — заявил понтифик. Он считает, что необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством.
Понтифик упомянул конфликты в Нигерии, Конго, Мьянме, а также вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад.
Также в интервью газете Папа римский Франциск сказал, что рассчитывает на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре на съезде лидеров мировых и традиционных религий.
«Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — сообщил понтифик (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее их встреча была запланирована на июнь в Иерусалиме. В апреле Папа Римский Франциск сообщил, что встреча в Иерусалиме не состоится, так как она «в это время может привести к большой путанице». Ранее во время онлайн-разговора они обсуждали ситуацию на Украине.
Предыдущая очная встреча патриарха и папы Римского состоялась на Кубе в 2016 году.
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