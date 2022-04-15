Папа Римский Франциск заявил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме не состоится

15.18 Пятница, 22 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Папа Римский Франциск сообщил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме, которая была запланирована на июнь, не состоится. Ее придется перенести, сказал он в интервью аргентинской газете La Nacion.

На вопрос журналиста, какие у понтифика отношения с патриархом Кириллом, он ответил «очень хорошие», при этом признал, что из дипломатических соображений встречу пришлось отменить.

«Сожалею, что Ватикану пришлось перенести вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сказал папа Римский.

При этом официальных заявлений на сайте Ватикана пока нет. В РПЦ также пока не комментировали заявление понтифика.

О запланированной встрече папы Римского Франциска с патриархом Кириллом стало известно в прошлом декабре. 16 марта они во время онлайн-разговора обсуждали ситуацию на Украине.

Предыдущая очная встреча патриарха и папы Римского состоялась на Кубе в 2016 году.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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