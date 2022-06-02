Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — говорится в сообщении. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле).
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
26 мая Банк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — говорится в сообщении. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле).
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
26 мая Банк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых.
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