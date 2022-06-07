В России утвердили стандарт церемонии поднятия флага в школах
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Министр образования РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении стандарта поднятия флага в российских школах, пишут РИА Новости.
«Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны», — сообщил министр.
Напомним, 13 апреля Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России, чтобы формировать чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.
«Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны», — сообщил министр.
Напомним, 13 апреля Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России, чтобы формировать чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.
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