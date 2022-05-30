Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск по статье УК
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск, следует из базы данных на сайте МВД.
В карточке базы МВД в графе «основание для розыска» указано, что он разыскивается по статье УК. По какой статье возбуждено уголовное дело и в каком статусе проходит Дмитрий Глуховский, пока неизвестно.
Напомним, в апреле глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу в России книг писателей, которые «агрессивно высказывают антироссийскую и антигосударственную позицию», а также публично поддерживают такие высказывания. Депутат высказала недовольство тем, что книжные магазины выставляют таких авторов «на почетные места в торговых залах», в частности, она привела в пример Бориса Акунина, а также тех, «кто заодно с Акуниным» — «целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова».
В карточке базы МВД в графе «основание для розыска» указано, что он разыскивается по статье УК. По какой статье возбуждено уголовное дело и в каком статусе проходит Дмитрий Глуховский, пока неизвестно.
Напомним, в апреле глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу в России книг писателей, которые «агрессивно высказывают антироссийскую и антигосударственную позицию», а также публично поддерживают такие высказывания. Депутат высказала недовольство тем, что книжные магазины выставляют таких авторов «на почетные места в торговых залах», в частности, она привела в пример Бориса Акунина, а также тех, «кто заодно с Акуниным» — «целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».