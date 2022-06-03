Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы, пишут РИА Новости.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — заявил Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (цитата по РИА Новости).
При этом он уточнил, что выходить из какого-то договора России не требуется. «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — сказал Афанасьев.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Болонская система — это «пережитый этап». В ведомстве отметили, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.
Позже глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы и последующая реформа высшего образования не означает запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, в России не будут «в одночасье отменять все, с чем жили больше 20 лет». «Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал министр. Он назвал три причины для того, чтобы они были сохранены в системе высшего образования.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — заявил Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (цитата по РИА Новости).
При этом он уточнил, что выходить из какого-то договора России не требуется. «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — сказал Афанасьев.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Болонская система — это «пережитый этап». В ведомстве отметили, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.
Позже глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы и последующая реформа высшего образования не означает запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, в России не будут «в одночасье отменять все, с чем жили больше 20 лет». «Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал министр. Он назвал три причины для того, чтобы они были сохранены в системе высшего образования.
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