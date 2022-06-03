Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса

17.44 Понедельник, 6 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы, пишут РИА Новости.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — заявил Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (цитата по РИА Новости).

При этом он уточнил, что выходить из какого-то договора России не требуется. «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — сказал Афанасьев.

Ранее в Минобрнауки заявили, что Болонская система — это «пережитый этап». В ведомстве отметили, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.

Позже глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы и последующая реформа высшего образования не означает запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, в России не будут «в одночасье отменять все, с чем жили больше 20 лет». «Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал министр. Он назвал три причины для того, чтобы они были сохранены в системе высшего образования.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Фактически мы говорим о планомерном уничтожении конкретного СМИ»
03 июня 2022
Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
04 июня 2022
Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают
31 мая 2022
Особый противопожарный режим отменяют в Свердловской области
02 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
21:18 За незаконно спиленные сосны уралец окажется в суде Верхней Пышмы
20:37 Обидчиков изуродованной в Екатеринбурге собаки не нашли, но подозреваемые появились
20:14 Из-за шутливого танца учеников уволили завуча екатеринбургского лицея
19:30 В больнице скончался пожилой велосипедист, сбитый ехавшей в Краснотурьинск машиной
19:07 «Городского контроля» за Нижним Тагилом больше нет
18:39 По заводу «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге проведут историческую экскурсию
18:08 В Пермском Политехе усовершенствовали работу электромобилей
17:58 В Кировграде пропал мужчина в зимней куртке
17:21 От укусов клещей пострадали 20 913 свердловчан
16:59 Екатеринбурженку осудят за присвоение 1,5 млн рублей под видом оформления турпутевок
16:20 В Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина
15:53 В Свердловской области на два дня объявили штормовое предупреждение
15:14 «Вечерним ведомостям» вменяют еще 54 факта дискредитации ВС РФ
14:51 В Свердловской области подтвердили 112 новых случаев COVID-19
14:22 Еще 128 млн рублей получила Свердловская область на догазификацию
13:56 Михалков предложил признать Ельцин Центр иноагентом
13:28 Волна лжеминирования накрыла свердловские суды
13:26 В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
13:21 Жителя Прикамья подозревают в краже велосипедов
13:08 «Горьковка» приглашает пермяков на этнографическую выставку
12:50 В Екатеринбурге выставили на торги городскую молочную кухню
12:21 В филиале АО «Уралэлектромедь» модернизировали газоочистку металлургического цеха
11:53 Под Североуральском огнеборцы спасли упавшего в карьер мужчину
11:22 Киллеру Виталию Пильщикову в Свердловской области не удалось выйти на свободу
10:48 Свердловская область поможет Макеевке восстанавливать инфраструктуру
Все новости
17:44 Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
16:58 Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
15:37 В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
14:26 В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
11:26 Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
10:26 На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
09:37 На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
08:58 В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
16:35 Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
16:00 В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
15:28 КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой
14:34 В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
13:24 В Красноярском крае работникам на золотодобывающем месторождении выплатили долги после забастовки
12:43 Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
11:28 Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
09:55 В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
09:08 В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
16:44 Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
15:58 В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK