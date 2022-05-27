Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы и последующая реформа высшего образования не означает запрета бакалавриата и магистратуры. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».
По его словам, в России не будут «в одночасье отменять все, с чем жили больше 20 лет». «Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал министр. При этом он назвал три причины для того, чтобы они были сохранены в системе высшего образования.
В качестве первой причины Фальков назвал то, что такие форматы образования нравятся многим выпускникам школ. «Почему бы не дать им возможность реализовать себя через получение бакалаврского или магистерского образования?», — сказал министр.
Вторая причина — «миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться».
Третий аргумент — иностранные студенты. «Мы входим в топ-7 стран в мире по количеству иностранных студентов. Для них это понятная система, они могут приезжать учиться и потом возвращаться к себе, продолжать обучение», — сказал министр.
По его словам, будущее высшего образования в РФ — «за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры». Фальков признает, что «плавная и последовательная перестройка» системы высшего образования «растянется на многие годы вперед». При этом он подчеркнул, что модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция.
Напомним, в мае в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
По его словам, в России не будут «в одночасье отменять все, с чем жили больше 20 лет». «Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал министр. При этом он назвал три причины для того, чтобы они были сохранены в системе высшего образования.
В качестве первой причины Фальков назвал то, что такие форматы образования нравятся многим выпускникам школ. «Почему бы не дать им возможность реализовать себя через получение бакалаврского или магистерского образования?», — сказал министр.
Вторая причина — «миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться».
Третий аргумент — иностранные студенты. «Мы входим в топ-7 стран в мире по количеству иностранных студентов. Для них это понятная система, они могут приезжать учиться и потом возвращаться к себе, продолжать обучение», — сказал министр.
По его словам, будущее высшего образования в РФ — «за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры». Фальков признает, что «плавная и последовательная перестройка» системы высшего образования «растянется на многие годы вперед». При этом он подчеркнул, что модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция.
Напомним, в мае в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
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