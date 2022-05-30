В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Двое подозреваемых в поджогах военкоматах в Тульской и Московской областях задержаны, сообщает телеграм-канал Baza.
В Тульской области, по данным канала, задержан мужчина из Тольятти, его подозревают в попытке поджога военкомата в Ясногорске. Напомним, 31 мая неизвестный попытался поджечь военкомат на улице Щербина. В 4 утра преступник разбил окно военкомата топором, бросил его там же и попытался поджечь здание. Возгорание удалось потушить сотрудникам военкомата до приезда пожарных.
Также Baza сообщает, что в Люберцах Московской области задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в причастности к двум попыткам поджога военкоматов – 9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково (в Щелково в результате пострадали два кабинета, в том числе архив с документами). Пожар в обоих случаях удалось оперативно потушить.
Официальных комментариев этой информации пока нет.
Добавим, что 4 июня, по данным телеграм-канала, в Хабаровском крае был задержан 50-летний мужчина, которого подозревают в поджоге отделения Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре.
В Тульской области, по данным канала, задержан мужчина из Тольятти, его подозревают в попытке поджога военкомата в Ясногорске. Напомним, 31 мая неизвестный попытался поджечь военкомат на улице Щербина. В 4 утра преступник разбил окно военкомата топором, бросил его там же и попытался поджечь здание. Возгорание удалось потушить сотрудникам военкомата до приезда пожарных.
Также Baza сообщает, что в Люберцах Московской области задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в причастности к двум попыткам поджога военкоматов – 9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково (в Щелково в результате пострадали два кабинета, в том числе архив с документами). Пожар в обоих случаях удалось оперативно потушить.
Официальных комментариев этой информации пока нет.
Добавим, что 4 июня, по данным телеграм-канала, в Хабаровском крае был задержан 50-летний мужчина, которого подозревают в поджоге отделения Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре.
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