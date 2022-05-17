СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В телеграм-каналах появились сообщения об очередной попытке поджога военкомата в России.По данным канала Baza, неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата в Подмосковье, в результате пострадали два кабинета, в том числе архив с документами. Сообщается, что полиция ищет поджигателей.В пресс-службе МУ МВД России «Щёлковское» информацию оставили без комментариев, в пресс-службе регионального СК сообщили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» данные из телеграм-каналов.РБК со ссылкой на командование Московского гарнизона сообщает, что в одном из помещений здания военного комиссариата в подмосковном Щелково произошел пожар, возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.Ранее омские СМИ сообщили о том, что в ночь на пятницу 13 мая неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина. В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат. Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».По данным СМИ, известно как минимум о 12-ти подобных случаях в России.