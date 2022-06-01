Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, сообщил Интерфакс со ссылкой на ведомство.
В РКН уточнили, что средства обхода блокировок признаются «угрозой». «Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в ведомстве.
В четверг пользователи сообщили о трудностях с доступом к Proton VPN. На сайте сервиса указано, что проблема не вызвана какими-либо изменениями с их стороны. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что в России на тот момент было заблокировано около 20 популярных сервисов VPN. «Они будут блокироваться и дальше», — отмечал депутат.
В РКН уточнили, что средства обхода блокировок признаются «угрозой». «Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в ведомстве.
В четверг пользователи сообщили о трудностях с доступом к Proton VPN. На сайте сервиса указано, что проблема не вызвана какими-либо изменениями с их стороны. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что в России на тот момент было заблокировано около 20 популярных сервисов VPN. «Они будут блокироваться и дальше», — отмечал депутат.
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