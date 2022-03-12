В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN

16.18 Вторник, 15 марта 2022
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN. Об этом сообщает Интерфакс.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — цитирует депутата издание.

Он отметил, что «Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется».

Instagram был заблокирован в России 14 марта. «Все, кто продолжают пользоваться этой сетью, так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети», — говорит Хинштейн.

Также депутат высказался об ответственности пользователей соцсети. Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания Meta экстремистской организацией, сообщил Хинштейн.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об уходе из Instagram
12 марта 2022
В общественном транспорте Екатеринбурга перестала работать оплата при помощи телефона
10 марта 2022
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
10 марта 2022
Глава СКР Александр Быстрыкин назначил служебную проверку после приема родственников погибшего уральца
09 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:21 К усадьбе Ваганова в Екатеринбурге пригнали экскаватор
16:52 В столице Урала вновь перекроют развязку на Луганской – Объездной
16:25 Мэрия Екатеринбурга представила измененный проект реконструкции моста на Малышева
15:53 Сбившего велосипедиста водителя иномарки осудили в Екатеринбурге
15:24 В список номинантов премии «Ника» вошли уральские кинематографисты
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
14:48 В Екатеринбурге камеры начнут следить за выключенными фарами автомобилей
14:20 Мэрия Екатеринбурга опровергает информацию о невозможности безналичной оплаты проезда в автобусах
13:55 Для свердловских льготников создан годовой запас лекарств
13:22 За сутки в Свердловской области выявили менее 2000 случаев коронавируса
13:10 «Единая Россия» отправляет на Донбасс продукты питания, лекарства и стройматериалы
13:06 В феврале в столице Прикамья родились 892 ребенка
13:01 На этой неделе открывается проект «59 фестивалей 59 региона»
12:55 Жительницу Прикамья подозревают в мошенничестве
12:54 Рейс из Екатеринбурга в Таджикистан задержали на несколько часов
12:47 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
12:21 Пытавшуюся убить сына екатеринбурженку отправят в психбольницу
11:56 Завод «Калина» в Екатеринбурге не будет останавливать работу из-за санкций
11:23 При тушении пожара в Первоуральске погиб спасатель
10:49 Автора арт-объекта в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию российских военных
10:20 В ДТП с микроавтобусом и «скорой» в Екатеринбурге пострадали четыре человека
09:45 Ночью в Первоуральске полыхал автосервис
09:17 На Кольцовском тракте иномарка влетела в забор, погибла пассажирка
09:17 В Перми долг в пользу ресурсоснабжающей организации взыскан после реализации помещения под магазин
17:55 Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
17:24 На Южном Урале началась работа по минимизации негативного воздействия санкций на агропром
Суд признал незаконным отстранение преподавателя за отказ прививаться и постановил выплатить ему компенсацию
Все новости
16:18 В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN
15:50 Хинштейн: пользователи не будут нести ответственность за публикации в Инстаграм, если Meta признают экстремистской
14:59 Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
14:47 ЦБ РФ приостановил покупку золота у банков, чтобы удовлетворить спрос населения
13:46 Депутата Госдумы Дениса Парфенова заставили уйти из эфира НТВ из-за позиции по олигархам
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
13:25 В Совете Федерации опровергли сообщения об ужесточении наказания за продажу валюты
12:01 В Совфеде намерены обсудить ужесточение наказания за продажу и покупку валюты на черном рынке
10:41 Адвокаты заявили, что не могут найти Марину Овсянникову, задержанную после демонстрации плаката в эфире «Первого канала»
18:17 Песков заявил, что не располагает данными о нахождении Кадырова на Украине
17:32 В Москве с 15 марта отменяют масочный режим для населения и антиковидные ограничения для бизнеса
16:42 Президент РФ подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге
15:05 Штаб ДНР: при ударе по Донецку с использованием ракеты погибли 20 человек
14:29 Meta не разрешит публиковать призывы к убийству глав государств
13:40 В Международной федерации тенниса подтвердили, что сборные России отстранены от соревнований
13:14 МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Россия запросила военную помощь
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
12:37 Правительство установило лимиты по займам для предоставления россиянам «кредитных каникул»
12:11 Министр финансов Силуанов заявил, что для России хотят организовать «искусственный дефолт»
11:51 Коммерсант: производитель бытовой химии P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%
11:03 Роструд перевел горячие линии в круглосуточный режим работы в связи с обстановкой на рынке труда
10:39 Инстаграм в России окончательно заблокирован
09:11 Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников
18:37 Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, СК возбудил уголовное дело
17:55 В ЛДПР не дают официальных комментариев о состоянии здоровья Жириновского
16:07 В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
12:13 Посольство РФ в США потребовало от американских властей «пресечь экстремистскую деятельность Meta» из-за призывов к насилию
Суд признал незаконным отстранение преподавателя за отказ прививаться и постановил выплатить ему компенсацию
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK