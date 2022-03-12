В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN. Об этом сообщает Интерфакс.
«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — цитирует депутата издание.
Он отметил, что «Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется».
Instagram был заблокирован в России 14 марта. «Все, кто продолжают пользоваться этой сетью, так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети», — говорит Хинштейн.
Также депутат высказался об ответственности пользователей соцсети. Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания Meta экстремистской организацией, сообщил Хинштейн.
«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — цитирует депутата издание.
Он отметил, что «Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется».
Instagram был заблокирован в России 14 марта. «Все, кто продолжают пользоваться этой сетью, так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети», — говорит Хинштейн.
Также депутат высказался об ответственности пользователей соцсети. Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания Meta экстремистской организацией, сообщил Хинштейн.
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