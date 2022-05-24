Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Москве в Храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого на руководство партией, отметив его скромность и искренность в благих делах. Церемония прошла по случаю православного праздника Вознесение Господне. Об этом сообщили в телеграм-канале фракции.
Патриарх назвал нового руководителя партии глубоко верующим человеком, который предпочитает оставаться в тени и «не подчеркивает свое личное участие во многих добрых делах».
Патриарх сказал, что на политика возлагается большая ответственность — служить избирателям, а через них всему народу. Также он отметил, что лидеру ЛДПР, как «человеку церковному», предстоит отстаивать духовные принципы и идеалы, «которые должны присутствовать и в законодательстве, и в жизни нашей страны».
«В таких случаях положено говорить «аксиос» (в переводе с греческого — «достоин» — прим. ред.), но поскольку моя власть на Государственную Думу не простирается, я просто ограничусь поздравлениями», — добавил патриарх, благословив политика «на предстоящие труды».
27 мая Леонид Слуцкий был единогласно избран новым председателем ЛДПР. Слуцкий был единственным кандидатом на пост председателя партии.
Патриарх назвал нового руководителя партии глубоко верующим человеком, который предпочитает оставаться в тени и «не подчеркивает свое личное участие во многих добрых делах».
Патриарх сказал, что на политика возлагается большая ответственность — служить избирателям, а через них всему народу. Также он отметил, что лидеру ЛДПР, как «человеку церковному», предстоит отстаивать духовные принципы и идеалы, «которые должны присутствовать и в законодательстве, и в жизни нашей страны».
«В таких случаях положено говорить «аксиос» (в переводе с греческого — «достоин» — прим. ред.), но поскольку моя власть на Государственную Думу не простирается, я просто ограничусь поздравлениями», — добавил патриарх, благословив политика «на предстоящие труды».
27 мая Леонид Слуцкий был единогласно избран новым председателем ЛДПР. Слуцкий был единственным кандидатом на пост председателя партии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».