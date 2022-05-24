Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот

16.35 Четверг, 2 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Москве в Храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого на руководство партией, отметив его скромность и искренность в благих делах. Церемония прошла по случаю православного праздника Вознесение Господне. Об этом сообщили в телеграм-канале фракции.

Патриарх назвал нового руководителя партии глубоко верующим человеком, который предпочитает оставаться в тени и «не подчеркивает свое личное участие во многих добрых делах».

Патриарх сказал, что на политика возлагается большая ответственность — служить избирателям, а через них всему народу. Также он отметил, что лидеру ЛДПР, как «человеку церковному», предстоит отстаивать духовные принципы и идеалы, «которые должны присутствовать и в законодательстве, и в жизни нашей страны».

«В таких случаях положено говорить «аксиос» (в переводе с греческого — «достоин» — прим. ред.), но поскольку моя власть на Государственную Думу не простирается, я просто ограничусь поздравлениями», — добавил патриарх, благословив политика «на предстоящие труды».

27 мая Леонид Слуцкий был единогласно избран новым председателем ЛДПР. Слуцкий был единственным кандидатом на пост председателя партии.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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