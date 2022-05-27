КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой

15.28 Четверг, 2 июня 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой, члену совета организации «Левый фронт».

«Президиум ЦК рассмотрел вопрос и принял решение укрепить наше широкое лево-патриотическое единство ещё одной кандидатурой Анастасии Удальцовой», — сообщил Интерфаксу лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, члены президиума поддержали решение единогласно. Он назвал Удальцову опытным политиком.

Анастасия Удальцова — супруга координатора «Левого фронта», фигуранта «болотного дела» Сергея Удальцова, который считается одним из лидеров протестного движения в России в 2011-2013 годах (был приговорен к 4,5 года колонии в 2014 году по обвинению в организации массовых беспорядков, освободился в августе 2017 года). Анастасия Удальцова участвовала в выборах в Госдуму в 2021 году как кандидат от КПРФ, но проиграла (когда к результатам по округу добавили итоги электронного голосования).

Напомним, 25 мая Госдума лишила экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу обвинительного приговора по делу о незаконной охоте. 22 апреля суд в Саратовской области дал депутату 3 года условно. После суда Рашкин заявил, что продал все ружья, отдал разрешение на хранение боеприпасов и никогда больше не будет охотиться.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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