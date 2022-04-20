Депутату Госдумы Рашкину дали 3 года условно по делу о незаконной охоте
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Суд в Саратовской области дал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте.
Ранее гособвинение попросило признать Рашкина виновным в незаконной охоте на лося и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно. Рашкин просил суд ограничиться штрафом и пообещал полностью возместить причиненный охотхозяйству ущерб.
«Понятно, что это стресс, жесткий стресс <…> За эти полгода я передумал многое», — сказал Валерий Рашкин после заседания суда. Депутат заявил, что продал все ружья, отдал разрешение на хранение боеприпасов и никогда больше не будет охотиться. Также, по его словам, после вступления приговора в силу его лишат мандата. Рашкин сообщил, что подал апелляцию.
В октябре 2021 года депутата Валерия Рашкина обвинили в незаконной охоте. Он был задержан с тушей лося в багажнике машины. После случившегося депутат заявил, что нашел тушу и собирался отвезти в полицию, однако позже все-таки признался в убийстве животного. В конце ноября Госдума по представлению генпрокурора России Игоря Краснова лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.
Ранее гособвинение попросило признать Рашкина виновным в незаконной охоте на лося и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно. Рашкин просил суд ограничиться штрафом и пообещал полностью возместить причиненный охотхозяйству ущерб.
«Понятно, что это стресс, жесткий стресс <…> За эти полгода я передумал многое», — сказал Валерий Рашкин после заседания суда. Депутат заявил, что продал все ружья, отдал разрешение на хранение боеприпасов и никогда больше не будет охотиться. Также, по его словам, после вступления приговора в силу его лишат мандата. Рашкин сообщил, что подал апелляцию.
В октябре 2021 года депутата Валерия Рашкина обвинили в незаконной охоте. Он был задержан с тушей лося в багажнике машины. После случившегося депутат заявил, что нашел тушу и собирался отвезти в полицию, однако позже все-таки признался в убийстве животного. В конце ноября Госдума по представлению генпрокурора России Игоря Краснова лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.
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